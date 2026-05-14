Крымский курорт хочет отсудить у украинской «Рошен» товарный знак «Mria»

Ялтинское ООО «Мрия.Гастро» обратилось в суд по поводу досрочного прекращения охраны товарного знака «Mria», права на который оформлены на кондитерскую корпорацию «Рошен» бывшего президента Украины Петра Порошенко (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ).

Как сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда, в иске представители российской компании просят прекратить правовую охрану данного товарного знака, зарегистрированного в 2009 году, вследствие его неиспользования. Заявление касается товаров 29-го (мясо, рыба, молоко) и 30-го (кофе, чай и кондитерские изделия) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Единственным владельцем курорта «Мрия» является Сбербанк.

В феврале 2024 года Октябрьский райсуд Липецка удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства акций и долей двух липецких структур корпорации Roshen — ЛКФ и ООО «Рошен». Тем же решением деятельность владельца корпорации и бывшего президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко (бывший народный депутат Украины) и бывшего генерального директора ЛКФ Олега Казакова в России была запрещена и признана экстремистской. Последний безуспешно обжаловал его.

Александр Дремлюгин, Симферополь