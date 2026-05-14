Подрядчик очистной станции Челябинска подал новый иск к мэрии на 90 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству новый иск ООО «Монтажник», строившего станцию обеззараживания воды на Шершневском водохранилище, к городской администрации. Подрядчик требует с управления капитального строительства мэрии 90,3 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

«Монтажник» просит взыскать с местных властей 77,5 млн руб. задолженности по контракту, 4,1 млн руб. стоимости простоя, 8,7 млн руб. процентов за пользование чужими средствами. Кроме того, подрядчик просит обязать администрацию принять работы и оборудование, которые он выполнил и приобрел в рамках договора, на общую сумму 177,3 млн руб. После компания хочет расторгнуть контракт на строительство станции. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 15 июня 2026 года.

По данным сайта госзакупок, закончить работы по договору «Монтажник» должен был в августе прошлого года, но контракт до сих пор исполняется. Поставщику уплачена полная стоимость — почти 1,3 млрд руб. При этом стоимость исполненных обязательств оценивается менее чем в 1,2 млрд руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в Арбитражном суде Челябинской области сейчас рассматривается несколько подобных дел. Так, управление капитального строительства Челябинска требует взыскать 115,7 млн руб. с подрядчика как «излишне выплаченные» за строительство станции. В картотеке дел также есть еще одно заявление городской администрации к «Монтажнику» на 46,3 млн руб.

Виталина Ярховска