Миллионы нефильтрованные

В Челябинске арбитражный суд рассматривает спор городской администрации и ООО «Монтажник», строившего станцию обеззараживания воды на Шершневском водохранилище. Управление капитального строительства требует взыскать с подрядчика 101 млн руб. неотработанного аванса и процентов. «Монтажник» также направил встречный иск и предъявил мэрии 11,3 млн руб. долга. В апреле этого года суд объединил заявления в одно дело. «Монтажник» строит станцию обеззараживания воды с 2022 года по контракту стоимостью 1,2 млрд руб. Весной 2026 года следователи Челябинска возбудили дело по подозрению в хищении 250 млн руб. при строительстве станции. Под подозрение попали экс-руководитель и фактический бенефициар компании. По данным источника, последним может быть бывший депутат гордумы Челябинска Анатолий Слободянюк.



Арбитражный суд Челябинской области рассматривает спор администрации Челябинска и компании «Монтажник», строившей станцию обеззараживания воды на Шершневском водохранилище. Муниципальные власти требуют взыскать с подрядчика 101 млн руб., а последний — 11,3 млн руб. с мэрии в рамках встречного иска. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Заявления поданы в декабре 2025 года. В апреле этого года первая инстанция объединила их в одно производство, поскольку в обоих предметом спора стали денежные средства, выплаченные или неполученные в рамках контракта по строительству станции.

Согласно документам суда, управление капитального строительства администрации Челябинска намерено вернуть 99,7 млн руб. неотработанного аванса и 1,8 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами, начисленные с октября 2025-го до окончания контракта. «Монтажник», в свою очередь, требует принять выполненные работы и взыскать с мэрии задолженность в 11,3 млн руб.

Следующее заседание по объединенному делу назначено на 29 июня 2026 года.

ООО «Монтажник» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Основным видом деятельности компании является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала компании принадлежит Егору Рощину. В 2015 году 37,5% доли компании «Монтажник» принадлежало ООО «Ладога» (в декабре 2025 года исключено из ЕГРЮЛ), совладельцами которого были экс-депутат челябинской городской думы Анатолий Слободянюк и Денис Кривцов. В 2025 году «Монтажник» получил выручку от продаж в размере 734 млн руб., чистую прибыль — 23,5 млн руб.

Контракт, о котором идет речь в документах, администрация Челябинска и ООО «Монтажник» заключили в марте 2022 года по результатам конкурса. Подрядчик победил в торгах, предложив за контракт 890 млн руб. с начальной ценой в 927 млн руб. В конкурсе также приняла участие еще одна компания, снизившая стоимость работ до 894 млн руб. Во время исполнения контракта его цена выросла до 1,2 млрд руб.

Станцию ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях Шершневского водохранилища планировалось достроить к августу 2025 года. Проект реализовался в рамках государственной программы «Чистая вода». На сайте госзакупок указано, что контракт все еще исполняется.

«Ъ-Южный Урал» направил запросы в администрацию Челябинска и ООО «Монтажник». На момент написания материалов комментарии по ситуации не поступили.

В 2024 году «Монтажника» оштрафовали на 13,1 млн руб. за нарушение сроков исполнения работ, в январе 2026-го — на 11,1 млн руб. за ненадлежащее выполнение обязательств контракта.

В Арбитражном суде Челябинской области сейчас рассматривается в общей сложности шесть дел, связанных со взаимными исками ООО «Монтажник» и властей города в лице управления капстроительства администрации Челябинска или же принадлежащего мэрии МУП «ПОВВ».

Так, еще один иск от администрации к ООО «Монтажник» предъявлен в марте этого года. По данным судебных документов, управление капитального строительства Челябинска требует взыскать 115,7 млн руб. Деньги заявлены как «излишне выплаченные подрядчику» за строительство станции. Заседание запланировано на 14 июля. В картотеке дел также есть еще одно заявление городской администрации к «Монтажнику» на 46,3 млн руб. Оно находится на рассмотрении, заседание запланировали провести 4 июня.

В начале марта 2026 года следственные органы Челябинска возбудили уголовное дело в отношении фактического бенефициара ООО «Монтажник». По данным источника «Ъ-Южный Урал», им является экс-депутат челябинской городской думы Анатолий Слободянюк. Вместе с ним был задержан бывший директор компании Денис Кривцов. Следствие подозревает их в мошенническом хищении более 250 млн руб. при строительстве станции обеззараживания воды.

По версии СК, при участии в торгах «Монтажник» предоставил фиктивный договор подряда. Он якобы подтверждал опыт выполнения аналогичных работ. За счет этого компания смогла выиграть аукцион. Вскоре после заключения контракта руководитель и бенефициар искусственно увеличили его стоимость. Они представили в администрацию коммерческие предложения с недостоверными сведениями об удорожании оборудования, датах и условиях поставок, считает следствие. В результате стоимость контракта выросла с 890 млн до 1,2 млрд руб.

Ольга Воробьева