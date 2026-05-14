В Тюмени оштрафовали мужчину, выбежавшего на поле, чтобы остановить самолет

В тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, чтобы остановить самолет, на который он опоздал. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Урала, за это его оштрафовали на 3 тыс. руб. Мужчина опоздал на рейс «Тюмень — Норильск».

Инцидент произошел 13 мая в 06:40. О постороннем человеке на стоянке воздушных судов транспортной полиции сообщили сотрудники службы авиационной безопасности, которые задержали нарушителя. Свой поступок мужчина объяснил желанием попасть на уходящий рейс.

«Когда объявили посадку, он находился в уборной, а потому не успел вместе с остальными пассажирами своевременно проследовать к гейту. В надежде остановить самолет, который на его глазах собирался улететь без него, отчаянный мужчина и выбежал на перрон аэродрома»,— сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Сотрудники ОВД составили в отношении тюменца протокол по ч.1 ст. 11.15.1 КоАП РФ и назначили штраф.

Полина Бабинцева