Средняя предлагаемая зарплата на сайтах по поиску работы в РФ составила 73,1 тыс. рублей

Средняя предлагаемая зарплата на российских сайтах по поиску работы по итогам первого квартала 2026 года составила 73 111 руб. в месяц. Оживленность пользователей выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков «МегаФона» и «Авито Работы», которое есть у «Ъ».

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил, что с февраля по март рынок труда показал значительный рост вовлеченности среди соискателей. «Количество резюме для вакансий изолировщика увеличилось на 138%, а среднее зарплатное ожидание составило 141 726 руб. в месяц», — сообщил он.

В других профессиях также наблюдается сильный рост: садовники — на 111%, ожидания — 72 417 руб. в месяц; сортировщики — на 80% (73 162 руб. в месяц). «В свою очередь, динамика числа вакансий, также впечатляющая: для изолировщиков вакансий стало больше на 168%, а для электромонтеров — на 130%», — добавил Роман Губанов.

Как отмечается в исследовании, мужчины задумываются над сменой должности, места работы и поиском дополнительных вариантов занятости на 63% чаще, чем женщины. Соискатели 35—44 лет мужского пола показывают самый высокий интерес — на них приходится 27% от объема данных, израсходованного на сервисах с вакансиями.

Традиционно декабрь и январь являются самыми «тихими» месяцами по вопросу смены работы. Наращиваются темпы найма летом и осенью. В прошлом году пиковым периодом стал сентябрь—октябрь, когда трафик был на треть больше среднемесячного значения.