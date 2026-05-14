В Тюменской области подросток выплатит компенсацию за выстрел в глаз другу

Голышмановский районный суд (Тюменская область) обязал подростка выплатить моральную компенсацию за выстрел в глаз другу, после которого тот ослеп. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. Несовершеннолетний во время игры, полагая, что оружие стоит на предохранителе, выстрелил из пневматического пистолета в своего знакомого. Пуля попала мальчику в глаз. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Ему провели несколько операций, однако восстановить зрение не удалось — ребенок полностью ослеп на один глаз. Согласно заключению экспертов, травма признана тяжким вредом здоровью.

«Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с Кирилла К. в пользу Ефима Б. 1 млн руб., а в пользу его матери Ларисы Б. — 500 000 руб. в качестве компенсации морального вреда»,— говорится в сообщении.

Суд, изучив материалы дела, частично удовлетворил иск. В пользу пострадавшего взыскан 1 млн руб., и еще 300 тыс. руб. в пользу его матери. Также суд постановил, что при отсутствии у несовершеннолетнего доходов взыскание будет производиться с его законного представителя.

