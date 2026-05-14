Wildberries арендует бывший офис банка «Открытие» возле Павелецкого вокзала

Объединенная компания Wildberries & Russ планирует арендовать бывший офис банка «Открытие» (упразднен группой ВТБ в 2025 году) в районе Павелецкого вокзала в Москве. Об этом рассказали Frank Media в пресс-службе РВБ. В компании уточнили, что о покупке объекта речи не идет.

Сегодня утром о возможности такой сделки со ссылкой на источники писал РБК. При этом один из собеседников издания говорил, что РВБ допускает в том числе аренду помещения. Детали сделки в материале не раскрываются. Потребность в объекте в пресс-службе РВБ объяснили расширением команды и ростом задач по отдельным направлениям.

Объект сделки — здание на Летниковской улице, построенное рядом с Павелецким вокзалом в 2011 году, — входит в состав бизнес-центра Vivaldi Plaza. Общая площадь достигает 24,4 тыс. кв. м. Долгое время там находился головной офис банка «Открытие». Компания арендовала здание у дочерней структуры собственного владельца — «Открытие холдинга». После того как ЦБ объявил о санации финорганизации в 2017 году, актив вернулся на баланс банка. Через пять лет о покупке «ФК Открытие» договорился ВТБ, которому впоследствии и досталось здание.

Директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов рассказал РБК, что ВТБ планирует реализовать бизнес-центр на Летниковской улице на торгах. Аукцион, по его словам, состоится в ближайшее время, а стартовая цена лота — около 7,7 млрд руб. Помимо РВБ, уточнил собеседник издания, интерес к объекту проявляют и другие игроки, поэтому стоимость объекта может значительно вырасти.

Директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова в беседе с РБК предположила, что интерес РВБ к объекту обусловлен в том числе близостью к другим офисам в этом районе. К примеру, 8 тыс. кв. м в бизнес-центре Wall Street на Валовой улице занимает Wildberries Bank.