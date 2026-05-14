Повреждение плотины в Можге привело к подтоплению лугов и приусадебных участков

На городском пруду Можги сорвало нижнюю шандору, повреждена плотина. Подтоплены луга и приусадебные участки, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Жителей ближайших районов оповестили о возможной угрозе подтопления и мерах предосторожности.

В настоящий момент уровень воды не достигает пика паводка. В Можге под руководством главы муниципалитета Эрика Уразова проведено совещание. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Специалисты на месте устраняют аварию.