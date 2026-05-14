Во Франции массово скупают медицинские маски из-за боязни хантавируса

Французы бросились в аптеки скупать медицинские маски из-за боязни распространения хантавируса, сообщает Radio France.

В начале недели Министерство здравоохранения попыталось успокоить французскую общественность, устроив пресс-конференцию. Власти сообщили, что тесты всех 26 граждан Франции, контактировавших со скончавшейся пассажиркой круизного лайнера MV Hondius, оказались отрицательными. Но попытки властей оказались тщетными — спрос на маски респираторного типа FFP2 за последнюю неделю вырос в пять раз. Поставщики не справляются, в аптеках начался дефицит, цены растут.

Опрошенные Radio France фармацевты жалуются, что закупочная стоимость коробки из 50 масок выросла в полтора раза, с €5 до €7. Оптовые поставщики разослали аптекам уведомления, что они либо больше не могут поставлять хирургические маски и маски FFP2, либо могут делать это в ограниченных количествах. В фармацевтической компании Pharmazon сообщили, что за последние три дня отгрузили 15 тыс. коробок масок, в то время как обычно за неделю продают 2,4 тыс. коробок.

Екатерина Наумова