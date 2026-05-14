Бывшего главреда «Эха Москвы» иноагента Венедиктова оштрафовали на 10 тыс. рублей

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (включен в реестр иноагентов) на 10 тыс. руб. за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суд установил, что в ноябре прошлого года видео «Будем наблюдать» с участием господина Венедиктова (иноагент) было размещено на сайте иностранной организации, деятельность которой запрещена в России.

Алексея Венедиктова включили в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. До этого, с 1998 по 2022 год, журналист возглавлял радиостанцию «Эхо Москвы», которую ликвидировали в марте того же года. Затем в Германии запустили интернет-издание «Эхо» и радио с одноименным названием, которым руководит журналист Максим Курников (внесен в реестр иноагентов). С лета 2025 года оно признано нежелательной организацией в России.