Защита Кибальникова обжаловала приговор за убийство волгоградского судьи

Защита Сергея Кибальникова, приговоренного к 22 годам строгого режима за убийство судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина, подала апелляционную жалобу. Соответствующая информация появилась в карточке дела. Жалоба зарегистрирована 12 мая.

29 апреля Волгоградский областной суд признал Кибальникова виновным по ряду статей, включая убийство с особой жестокостью (п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконное изготовление и хранение оружия (ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также умышленное повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). По данным ТАСС, рассматривать жалобу будет Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи.

Напомним, тело 57-летнего судьи с ножевыми и огнестрельными ранениями обнаружили 14 августа прошлого года рядом со зданием суда в Камышине. Кибальников был задержан по подозрению в убийстве и на допросе признал вину. Мотивом убийства стала ревность.

Нина Шевченко