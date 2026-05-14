Грузоперевозки в Азово-Донском бассейне сократились до 5 млн тонн

Объем грузоперевозок в Азово-Донском бассейне в 2025 году снизился до 5 млн т, что является самым низким значением за последние 25 лет. Об этом пишет портал «ПортНьюс» со ссылкой на руководителя ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Андрея Лаврищева.

По его словам, основная причина падения — маловодье. Однако, как отметил господин Лаврищев, были и другие факторы. Действующие с 2022 года экономические санкции западных государств в отношении российских компаний и отдельных видов грузов негативно повлияли на грузопоток. Санкции также изменили номенклатуру грузов: с 2022 года значительно сократились перевозки нефтепродуктов из-за ограничений на энергоносители. В то же время урожайные годы в сельском хозяйстве привели к росту доли продовольственных товаров в общем объеме.

Андрей Лаврищев выразил мнение, что в нынешнем году водность Дона будет удовлетворительной. Весенний приток в Цимлянское водохранилище должен был составить 7–8 куб. км воды при 74% нормы. При таких условиях на Нижнем Дону глубина ожидается на уровне 3,4–3,6 м.

На навигацию 2026 года объем грузоперевозок прогнозируется на уровне 6 млн т. Увеличение произойдет в первую очередь за счет роста перевозок сельскохозяйственных грузов. Эксперт связал это как с незначительными санкционными послаблениями в отношении отдельных видов грузов, так и с благоприятным прогнозом Ростовского гидрометцентра касательно водности.

По данным Азово-Донской бассейновой администрации, в апреле 2026 года грузоперевозки в бассейне выросли на 7,4% — до 411,4 тыс. т. Судоходные и стивидорные компании ожидают, что в 2026 году объем грузоперевозок в бассейне увеличится на 20–40% и составит 6–7 млн тонн.

Помимо маловодья и санкций, торговый флот сталкивается с серьезной проблемой — простоями судов в Керченском проливе. Корабли задерживают для проверок, которые ужесточили после нескольких атак ВСУ на Крымский мост. По словам судовладельцев, простои достигают 7–10 суток. В результате компании несут убытки в десятки миллионов рублей и теряют контракты, а ожидающие проверки суда нередко сами становятся объектами атак беспилотных летательных аппаратов, отметил Андрей Лаврищев.

