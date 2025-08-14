Суд пошел на встречку

Комитет дорожного хозяйства Челябинска проиграл суд московскому АО «Ойкумена», отвечающему за содержание дорог в нескольких районах города. Арбитражный суд региона отказался удовлетворять иск на 60,1 млн руб. штрафов с подрядчика за плохую уборку улиц в Тракторозаводском районе зимой 2024 года. Кроме того, санкции признали незаконными по встречному иску «Ойкумены». По требованию подрядчика суд также постановил взыскать с комитета 3,5 млн руб., которые тот удержал из оплаты работ по контракту. АО «Ойкумена» занималось содержанием дорог за 5 млрд руб. в пяти районах Челябинска в 2022–2024 годах. В 2025-м компания вновь получила два дорогих контракта на обслуживание улично-дорожной сети.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Челябинска намерена обжаловать решение суда об отмене штрафов дорожному подрядчику

Арбитражный суд Челябинской области отклонил заявление комитета дорожного хозяйства муниципального центра к АО «Ойкумена» о взыскании 60,1 млн руб. за плохую уборку улиц и дорог в Тракторозаводском районе. При этом он удовлетворил встречные требования ответчика о признании начисленных штрафов на сумму 56,6 млн руб. незаконными. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение принято на заседании 14 августа. По встречному иску Арбитражный суд Челябинской области также взыскал с комитета в пользу «Ойкумены» задолженность 3,5 млн руб. и судебные расходы.

В пресс-службе администрации Челябинска на запрос “Ъ-Южный Урал” ответили, что собираются обжаловать решение суда.

Заявление к АО «Ойкумена» комитет дорожного хозяйства Челябинска подал 26 февраля 2024 года. Согласно судебным документам, 60,1 млн руб.— это штрафы, начисленные подрядчику за нарушения условий контракта по содержанию улично-дорожной сети в Тракторозаводском районе. Уже в конце мая «Ойкумена» подала встречный иск, в котором потребовала признать незаконными начисленные в период 10–25 января 2024 года штрафы.

АО «Ойкумена» зарегистрировано в Москве в 2002 году. Информации об учредителях в «СПАРК-Интерфаксе» нет. Генеральный директор — Роман Мирошников. Компания имеет филиал в Челябинске, а также обособленные структурные подразделения в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Нагайбакском районе Челябинской области. «Ойкумене» принадлежит ООО «Урал-сервис-групп» (УСГ) — один из крупных дорожных подрядчиков в Челябинске. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка АО «Ойкумена» составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 5,4 млн.

В ходе судебных разбирательств комитет и дорожный подрядчик также подавали ходатайства о принятии обеспечительных мер. Администрация Челябинска требовала арестовать денежные средства банка компании на счете в банке ВТБ, который при заключении контракта выдал гарантию исполнения обязательств «Ойкумены» на сумму 60,1 млн руб. Ответчик, в свою очередь, просил суд запретить комитету дорожного хозяйства удерживать начисленные штрафы в размере 3,5 млн руб. за январь 2024 года из причитающихся «Ойкумене» платежей по контракту, а также обращаться в ВТБ с требованием об оплате.

Согласно судебным документам, дорожный подрядчик утверждал, что заявленные штрафы более чем в два раза превышают стоимость услуг, оказанных им в январе прошлого года. Кроме того, по мнению «Ойкумены», удержание комитетом 3,5 млн руб. из суммы выплат по контракту может негативно повлиять на содержание улично-дорожной сети, ведь деньги компания направляет на оплату топлива, зарплаты, поддержание дорожной техники в исправном состоянии. Это, в свою очередь, создаст опасность дорожно-транспортных происшествий, полагал подрядчик. Арбитражный суд Челябинской области в итоге отклонил оба ходатайства.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска 26 февраля прошлого года подал к АО «Ойкумена» еще три иска на общую сумму 74,6 млн руб. о взыскании штрафов за нарушения сроков исполнения контракта и задолженности. Они еще рассматриваются.

Контракт на уборку улиц и дорог в Тракторозаводском районе АО «Ойкумена» и комитет дорожного хозяйства Челябинска заключили в мае 2022 года. Тогда компания выиграла еще четыре закупки на содержание улично-дорожной сети в Ленинском, Курчатовском, Советском и Калининском районах. Все контракты были заключены до 2025 года, а их общая стоимость составила 5 млрд руб.

В июне этого года комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил с дорожными подрядчиками новые договоры на содержание автодорог в городе. АО «Ойкумена» по результатам конкурсных процедур получило самые дорогие контракты на обслуживание улично-дорожной сети в Советском и Тракторозаводском районах. Их общая стоимость составила более 874,3 млн руб. В Советском районе «Ойкумена» следит за состоянием 137,6 км трасс, а в Тракторозаводском — 131,6 км. Компания будет выполнять назначенные работы до августа 2026 года.

Ольга Воробьева