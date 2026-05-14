В Дагестане уволили четырех сотрудниц детсада, где ребенку отрезали палец

Из детского сада в Дагестане, где трехлетняя девочка получила травму и лишилась пальца на ноге, уволены заведующая и три сотрудницы. Об этом «РИА Новости» сообщили в управлении образования города.

8 мая в детсаду в Махачкале ребенок поранил стопу, прищемив ногу дверью. По данным следствия, после полученной травмы у девочки начал отрываться мизинец, а воспитатели его дорезали. Затем сотрудницы положили отрубленный палец ребенку в колготки. Родители обнаружили травму дочери уже дома.

Девочку госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация мизинца правой стопы». 13 мая суд арестовал двух воспитательниц и нянечку по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК), а также по делу о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).