Куба требует перемен

Куба исчерпала все запасы топлива. Об этом в эфире национального телевидения заявил министр энергетики республики Висенте де ла О Леви. По его словам, в стране не осталось ни мазута, ни дизельного топлива, есть только попутный газ и нефть с собственных месторождений. Из-за этого в Гаване нет электричества почти круглосуточно, уточнил министр. Возникают перебои с водой, транспортом, хранением еды и работой больниц. 13 мая в кубинской столице вспыхнули самые масштабные акции протеста.

Сотни жителей вышли на улицы, перекрыв движение горящими грудами мусора. Они стучали по кастрюлям и выкрикивали гневные лозунги, призывая включить свет. Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в соцсетях, что ситуация на Кубе в последние дни напряженная. По его словам, в часы пиковой нагрузки стране будет не хватать более 2 тыс. МВт мощности. Январская операция США в Венесуэле оставила Гавану без достаточного снабжения сырьем. После Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в Соединенных Штатах из-за Кубы и пригрозил санкциями странам и компаниям, которые продолжат поставлять энергоресурсы в республику.

За это время Куба пережила несколько тотальных блэкаутов. В марте российский танкер беспрепятственно отгрузил около 100 тыс. т сырой нефти на остров. Но эти запасы закончились в начале мая. В эфире местного телеканала кубинец Эльесер Авилья удивился, почему не все жители выходят на протесты:

«В итоге прошлой ночью прошла довольно массовая акция протеста. Как всегда, тут же подъехало множество патрульных машин. Насколько я понимаю, несколько человек задержали. Ситуация уже просто невыносимая: семьи, дети — жить так невозможно. Постоянно нет еды, воды, электричества. Удивительно не то, что люди протестуют, а скорее то, почему в каких-то местах они этого не делают.

Когда Марко Рубио и Дональд Трамп начали говорить о переменах на Кубе, у людей, как мне кажется, появились определенные ожидания. Они рассуждают примерно так: «Ну ладно, если американцы собираются что-то делать, то, может быть, не стоит сейчас первыми выходить на улицу и рисковать попасть в тюрьму?»

Есть ли выход из гуманитарного кризиса на Кубе? Старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович уверен, что Вашингтон вернется к обсуждению сделки с Гаваной:

«На Кубе давно привыкли жить в спартанских условиях: перебои с электричеством влияют и на транспорт, и на вывоз мусора, и на работу больниц. Но главный вопрос сейчас — как дальше будут действовать США. Будут ли они готовы обсуждать смягчение блокады в обмен на политические уступки со стороны Гаваны? Что касается российских поставок нефти и нефтепродуктов, то они, судя по всему, тоже зависят от договоренностей с американцами. Пока Трамп сосредоточен на Иране, но если там ему удастся добиться результата, не исключено, что затем он попытается использовать кубинское направление для политической реабилитации.

Если Куба все-таки дождется соглашения с США, восстановить энергосистему можно будет сравнительно быстро: страна небольшая, американцы способны оперативно наладить поставки нефти, а компании — вернуться на рынок. Главная проблема в другом — устроят ли условия сделки кубинские элиты и сохранят ли они свои позиции. В Вашингтоне, похоже, считают, что венесуэльский сценарий можно повторить и на Кубе. С Ираном это не сработало, а вот Кубу, вероятно, попробуют перестроить по похожей модели. Если это произойдет, нынешняя система, ориентированная на самостоятельный путь развития, постепенно начнет уходить, а проамериканские механизмы — возвращаться».

На прошлой неделе Организация Объединенных Наций назвала топливную блокаду Кубы, которую ввел Дональд Трамп, незаконной. В заявлении сказано, что она подрывает международные права.

Анна Кулецкая