Многие британцы предпочитают лечиться по советам ИИ

Каждый седьмой опрошенный британец (15%) предпочитает искать рекомендации по лечению у ИИ, чем консультироваться с врачами. Пятая часть таких признала, что среди ответов ИИ не было рекомендации получить консультацию специалиста. А многие из тех, кому ИИ все же дал такой совет, предпочли к врачу не ходить.

Такие данные приводятся в исследовании Королевского колледжа Лондона. Исследование, проводившееся в форме онлайн-опроса более 2 тыс. британцев старше 18 лет, стало первым, позволившим измерить использование чат-ботов в сфере личного здоровья. В целом, согласно полученным данным, 37% опрошенных поддерживают использование ИИ врачами национальной системы здравоохранения, 38% — не поддерживают такую идею.

По словам исследователей, рост подобных запросов создает «нерегулируемую ИИ-систему здравоохранения параллельно с национальной системой здравоохранения». Эксперты отмечают, что «если у людей что-то идет не так после советов ИИ, то ответственность все равно зачастую возлагается на врачей, даже если они не решали, как человеку применять советы ИИ».

Проведенные ранее исследования уже показывали, что ИИ-сервисы, в частности Google Overviews, могут допускать ошибки в рекомендациях и давать опасные для здоровья и жизни советы.

Алена Миклашевская