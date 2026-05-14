Директор спортклуба «Тагмет» стал фигурантом дела о растрате 4 млн рублей

УФСБ России по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя спортивного клуба АО «Таганрогский металлургический завод» по факту растраты средств предприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что руководитель спортклуба учредил от своего имени автономную некоммерческую организацию «Спортивно-оздоровительный клуб «Спортсервис». Кроме того, он неоднократно переводил пожертвования от имени «Спортивного клуба Тагмет» в пользу учрежденного им клуба и приобретал товары для личных нужд, что нарушало требования учредительных документов. Размер ущерба, причиненного предприятию, оценивается в сумму около 4 млн руб.

Уголовное дело квалифицировано по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Мария Хоперская