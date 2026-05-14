В визовом центре Италии не знают о новых правилах выдачи виз для россиян

Визовый центр Италии в Москве (VMS) не владеет информацией о новых правилах выдачи виз россиянам без посредников. Об этом сообщили ТАСС в центре в ответ на заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР). Собеседник агентства предложил задать аналогичный вопрос генконсульству Италии.

Сегодня в АТОР рассказали, что Италия закрыла подачу на визы без посредников после ситуации с бывшим послом Италии в Узбекистане, которого обвинили в незаконной выдаче шенгена россиянам. По данным ассоциации, с 12 мая два московских визовых центра (VMS и AlmavivA) перестали оформлять документы для граждан России через любых посредников.

Из-за новых мер, уточнили в АТОР, главным риском для туристов станет увеличение сроков записи. При самостоятельной подаче заявители с пропиской в Москве и области смогут попасть в визовый центр не раньше конца июня. Туристам из регионов, по предварительным оценкам, придется ждать до июля.