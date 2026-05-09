Бывшего посла Италии в Узбекистане обвинили в незаконной выдаче виз россиянам

В Италии арестовали бывшего посла в Узбекистане Пьергабриэля Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе. Его обвиняют в незаконной выдаче туристических виз россиянам в обход правил въезда в Шенгенскую зону. Об этом сообщает La Repubblica.

Пьергабриэль Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе

Фото: Turin Polytechnic University in Tashkent Пьергабриэль Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе

Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе стал послом Италии в Узбекистане в декабре 2024 года. Он назначил главой визового отдела Татьяну Тараканову — россиянку с итальянским гражданством, которая до этого работала в консульстве Италии в Москве.

По версии следствия, посол и его помощник одобряли выдачу долгосрочных туристических виз на срок до трех лет россиянам, которые не соответствовали требованиям въезда в Шенгенскую зону. За это с заявителей брали от €4 тыс. до €16 тыс. с человека. Таким способом в Италию въехали как минимум 95 россиян.

Визы получали россияне, которые не проживали в Узбекистане, не присутствовали в консульстве лично или передали документы с чужой подписью. В схеме участвовали российские турагентства Happy Travel, Visa4you и Park Lane, предполагает итальянская прокуратура.

Расследование началось в июле 2025 года, после визита инспекции МИД Италии в посольство. Татьяна Тараканова и Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе находятся под следствием прокуратуры Рима по обвинению в пособничестве незаконной иммиграции и коррупции. В декабре 2025 года посла уволили. 7 мая его арестовали до завершения расследования.