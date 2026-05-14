Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай

Президент России Владимир Путин посетит Китай «в самое ближайшее время», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Конкретные даты будут скоро объявлены, добавил господин Песков.

Визит президента России Владимира Путина в Китай, 2025 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Визит президента России Владимира Путина в Китай, 2025 год

«Визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

В феврале председатель КНР Си Цзиньпин предложил Владимиру Путину посетить Китай в первой половине 2026 года. Последний визит российского президента в КНР состоялся 31 августа — 3 сентября 2025 года.