Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай
Президент России Владимир Путин посетит Китай «в самое ближайшее время», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Конкретные даты будут скоро объявлены, добавил господин Песков.
Визит президента России Владимира Путина в Китай, 2025 год
«Визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.
В феврале председатель КНР Си Цзиньпин предложил Владимиру Путину посетить Китай в первой половине 2026 года. Последний визит российского президента в КНР состоялся 31 августа — 3 сентября 2025 года.