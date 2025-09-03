Президент России Владимир Путин завершил официальный четырехдневный визит в Китай и вылетел во Владивосток для участия во Владивостокском экономическом форуме (ВЭФ). В аэропорту Шоуду в Пекине российского лидера провожали министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Во время визита Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанием Второй мировой войны. Главным гостем масштабного парада, состоявшегося 3 сентября в Пекине, стал именно российский президент. По его словам, мероприятие прошло «просто блестяще».

Помимо участия в мероприятиях, господин Путин провел серию двусторонних встреч с мировыми лидерами, включая глав государств Индонезии, КНДР, Конго, Вьетнама и других стран. Среди важнейших итогов визита — договорённость с Китаем о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», которую российский лидер подчеркнул как результат многолетней работы без благотворительности.