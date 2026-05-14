СКР назвал имя обвиняемого в подрыве главы батальона «АрБат» Саркисяна

Следователи закончили расследование дела о теракте в ЖК «Алые паруса», при котором погиб глава батальона «АрБат» Армен Саркисян. Обвинения в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки предъявили Варажу Манукяну. Об этом рассказали в пресс-службе СКР.

Следствие установило, что план преступления разработали сотрудники СБУ и ГУР Минобороны Украины. Они привлекли в преступную группу Манукяна и других соучастников.

Злоумышленники установили слежку за главой «АрБата». Они изучили его место жительства, систему охраны, вели съемку жертвы и его охраны. После этого Манукян обеспечил доставку в Москву противопехотной мины МОН-50, которую дополнительно начинили взрывчаткой, и дистанционного детонатора.

Теракт в «Алых парусах» произошел 3 февраля 2025 года. Вместе с Арменом Саркисяном погиб исполнитель преступления: смертник Паруйр Матевосян. Двое потерпевших получили тяжкий вред здоровью, еще один получил травмы средней тяжести. Дело против Матевосяна прекратили в связи с его смертью. Расследование против других соучастников выделили в отдельное производство, они объявлены в розыск.

Никита Черненко