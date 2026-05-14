Мэр Уфы Ратмир Мавлиев находится в одиночной палате из-за домашнего ареста

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев лежит в больнице в одиночной палате, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Марата Самойлова. Юрист отметил, что это связано с тем, что сити-менеджер до сих пор находится под домашним арестом.

«Он лежит в палате один, других больных там нет, потому что он под домашним арестом», — пояснил Марат Самойлов (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщал «Ъ-Уфа», Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий (п. п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

30 апреля Советский районный суд Уфы арестовал мэра до 11 июля. 6 мая Верховный суд перевел его из СИЗО под домашний арест. Следствие намерено обжаловать это решение.

12 мая Ратмира Мавлиева увезли в больницу из-за боли в сердце.

