Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев арестован до 11 июля

Советский районный суд Уфы арестовал главу администрации города Ратмира Мавлиева до 11 июля.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля. Сотрудники регионального управления СКР провели обыски по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела, в том числе сити-менеджера.

По информации пресс-службы управления СКР по Башкирии, мэр подозревается в превышении должностных полномочий (п. п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме него в уголовном деле фигурируют трое его подчиненных — заместитель Агарагим Кагиргаджиев, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Рушат Фазлиахметов и директор санатория «Радуга» Александр Силин.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела «организовали незаконное отчуждение» земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м, в границах территории санатория «Радуга» на улице Авроры в Уфе. В 2025 году Ратмир Мавлиев, отмечают в СКР, потребовал от некоего представителя застройщика «передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство». Как пояснили в ведомстве, компания должна была выкупить участок за 13 млн руб., а затем переоформить его «в интересах главы города».

Вчера Советский райсуд Уфы арестовал Рушата Фазлиахметова до 11 июля, а Александру Силину избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий на аналогичный срок.

Олег Вахитов