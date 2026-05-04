Удмуртии спишут почти 5 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам

Удмуртии спишут 4,8 млрд руб. задолженности по программе списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Помимо Удмуртии долги спишут еще 20 регионам. В их числе Чувашия, Карелия, Мордовия, Пермский и Хабаровский края, Самарская, Омская, Томская области и другие субъекты. Общий объем списания составляет более 114 млрд руб.

Сумма списания соответствует размеру вложений регионов в проекты модернизации ЖКХ, включая замену лифтов в многоквартирных домах, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализация фондов развития промышленности и др.

«Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и условий жизни наших граждан»,— сказал господин Мишустин.

На 1 марта госдолг Удмуртии составлял 54,6 млрд руб. Основную структуру, или около 95%, составляют бюджетные кредиты из федерального центра. Минфин республики планирует списать в 2026 году около 10 млрд руб. в рамках механизма списания задолженности по бюджетным кредитам.