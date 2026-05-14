Азовский порт требовал арест судна OPAL за навал на причал

Азовский морской порт обратился с иском к компании «Кама Севен Шиппинг Ко Лтд» после того, как судно OPAL совершило навал на причал. Истец требовал арестовать судно и запретить ему покидать акваторию порта. Повреждение причала, по оценке порта, нанесло ущерб в 100 млн руб. Однако суд отказал в удовлетворении этих требований, следует из картотеки арбитражного суда Ростовской области.

Из материалов дела известно, что судно под флагом Палау, принадлежащее компании «Кама Севен Шиппинг Ко Лтд», навалилось на причал азовского порта 5 мая. Для оценки разрушений и предварительной стоимости ремонта привлекались специализированная группа и водолазы. После обследования поврежденного участка сумма ущерба была определена в 100 млн руб.

Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что арест судна негативно скажется на перевозочном процессе и что угрозы невыплаты компенсации за ущерб нет. В связи с этим запрашиваемая обеспечительная мера не была применена.

