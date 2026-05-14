Романа Кучина переизбрали на пост ректора ЮГУ в ХМАО

Роман Кучин переизбран ректором Югорского государственного университета (ЮГУ) на второй пятилетний срок, сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Кучин

Фото: Пресс-служба ЮГУ Роман Кучин

Фото: Пресс-служба ЮГУ

Кроме господина Кучина, на должность претендовали проректор по образовательной деятельности Татьяна Костылева и руководитель политехнической школы Дмитрий Осипов.

«Для меня это, прежде всего, огромная ответственность и доверие коллектива, которое необходимо оправдывать ежедневной работой. Сегодня, подводя итоги прошедшего этапа, еще раз убедился: у нас сильная команда, способная решать самые амбициозные задачи. Уверен, вместе мы сможем выйти на совершенно новый уровень развития»,— написал в своем Telegram-канале Роман Кучин.

Роман Кучин окончил Курганский государственный университет (КГУ) по специальности «физическая культура». Является кандидатом биологических наук, доцентом. С 2003 года он работает в ЮГУ, где прошел путь от преподавателя до ректора. В 2021 году он возглавил вуз.

Югорский государственный университет (ЮГУ) — университет в Ханты-Мансийске (ХМАО — Югра), основанный в 2001 году. Вуз стал первым университетом федерального подчинения в регионе. В университете обучается около 10 тыс. студентов по программам высшего и среднего профессионального образования. Среди направлений — экономика, юриспруденция, гуманитарные, технические, IT- и естественно-научные дисциплины.

Полина Бабинцева