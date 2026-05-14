Стали известны участники «Финала четырех» баскетбольной Евролиги

«Валенсия» стала последним участником «Финала четырех» баскетбольной Евролиги. 13 мая она одержала победу — 81:64 — над афинским «Панатинаикосом» в решающем, пятом матче четвертьфинальной серии, по ходу которой уступала со счетом 0:2.

В полуфинале «Валенсия», которая добралась до стадии «Финала четырех» турнира впервые, сыграет с мадридским «Реалом». Другое место в решающем матче разыграют «Олимпиакос» из Пирея и действующий чемпион Евролиги стамбульский «Фенербахче».

Так, в решающую стадию турнира пробились команды, которые заняли четыре верхние строчки таблицы регулярного чемпионата. «Олимпиакос» стал первым, далее расположились «Валенсия», «Реал» и «Фенербахче». В четвертьфиналах «Олимпиакос» разгромил «Монако» (3:0 в серии), «Реал» обыграл тель-авивский «Хапоэль» (3:1), «Фенербахче» победил каунасский «Жальгирис» (3:1).

«Финал четырех» Евролиги пройдет в Афинах. Полуфиналы состоятся 22 мая, финал — 24 мая.

