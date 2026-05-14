КХЛ объявила номинантов на приз лучшему вратарю сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2025/26. В их число вошли Семен Вязовой (уфимский «Салават Юлаев»), Даниил Исаев (ярославский «Локомотив») и Никита Серебряков (омский «Авангард»).

23-летний Вязовой провел в регулярном чемпионате 53 матча, одержав 27 побед. В среднем за игру он пропускал 2,13 шайбы и отражал 93,1% бросков. На его счету три «сухих» матча.

Даниилу Исаеву 26 лет. В 56 встречах он одержал 30 побед, в том числе семь раз отыграл на ноль. Голкипер отразил 92,7% бросков при коэффициенте надежности 1,89. Даниил Исаев дважды признавался лучшим вратарем лиги — в 2024 и 2025 году.

30-летний Никита Серебряков стал лидером регулярного чемпионата по числу побед — 35 в 54 матчах. Он показал 93,1% отраженных бросков и в среднем пропускал 2,14 шайбы. Голкипер стал обладателем приза «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2022/23, когда выступал за владивостокский «Адмирал».

Победитель будет объявлен 28 мая.

