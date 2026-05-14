Дело о контрабанде соколов-балобанов рассмотрит суд на Алтае

Трое жителей ближнего зарубежья предстанут перед судом по обвинению в приготовлении к контрабанде краснокнижных соколов-балобанов. Им вменяют ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка, хранение и содержание особо ценных диких животных), ч. 1 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде особо ценных диких животных), сообщили в Следственном комитете России по Алтайскому краю.

По данным правоохранительного ведомства, в 2025 году житель иностранного государства решил приобрести в России соколов-балобанов — вид, занесенный в Красную книгу, — и переправить их через границу. Для реализации задуманного он нанял трех жителей ближнего зарубежья, которые в октябре 2025 года приобрели в Республике Алтай трех птиц и доставили их в Ключевской район Алтайского края. Из-за ненадлежащего содержания один из балобанов погиб.

Контрабандисты были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. В СКР отметили, что уголовное дело в отношении организатора преступления выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в международный розыск.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Омской области за контрабанду редких соколов — восьми сапсанов и двух балобанов — будут судить двух жителей Красноярского края. Ущерб Минприроды РФ от действий злоумышленников оценивается в 16 млн руб.

