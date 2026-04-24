В Омской области за контрабанду редких соколов будут судить двух красноярцев

Перед Калачинским горсудом Омской области предстанут двое уроженцев Красноярского края. Они обвиняются в контрабанде птиц, занесенных в Красную книгу России (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ), сообщили в СКР по Омской области.

Согласно материалам дела, в октябре 2025 года в городе Калачинске обвиняемые 65 и 26 лет незаконно содержали в гараже хищных птиц семейства соколиных — восемь сапсанов и двух балобанов. Эти животные относятся к особо ценным видам.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о возмещении в солидарном порядке с соучастников ущерба Минприроды РФ в размере 16 млн руб.

Вину в совершении преступлений фигуранты дела не признали. По решению суда они взяты под стражу. Красноярцам грозит от пяти до восьми лет колонии.

Михаил Кичанов