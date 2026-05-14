Рост закупочных цен на морепродукты в России в январе-апреле составил до 40%

В январе–апреле рестораны столкнулись с резким подорожанием морепродуктов — и российских, и импортных. По словам совладельца сети «Честная рыба» Яна Дмитренко, закупочная стоимость кальмара и северной креветки выросла почти на 10% год к году, филе трески — на 20%, а чилийских мидий — на 40%, пишут «Известия».

В сети суши-баров «Моккано» рассказали, что в среднем закупочные цены на мясо- и рыбопродукцию в первом квартале выросли на 10–20%. Основная причина — удорожание поставок из-за сложной логистики, считает господин Дмитренко. В Agro and Food Communications заявили, что импорт морепродуктов увеличивался в начале этого года при одновременном росте цен на них.

Основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько сообщил, что в России отмечается нехватка практически по всем позициям морепродуктов, особенно отечественного происхождения. Речь идет о креветках, рыбе и икре, поскольку значительная часть улова идет на экспорт. Он рассказал, что продукция из Мурманска поставляется в Европу, а с Дальнего Востока — в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

По данным «Нацрыбресурса» на 12 мая, оптовая цена дальневосточной горбуши составила 400 руб. за 1 кг, что на 8% больше показателя годом ранее. Кета за тот же период подорожала на 6%, до 530 руб. При этом на мировом рынке атлантический охлажденный лосось вырос в цене на 9,8% в годовом выражении, до 95,5 норвежских крон (почти 766 руб. за кг), сибас — на 27,6%, до €7,4 за кг.

В 2025 году продажи рыбной продукции в рознице в натуральном выражении снизились на 1%, подсчитали в NTech. Спад наблюдался в первую очередь в сегменте охлажденной и замороженной рыбы, потерявшей 8% спроса в натуральном выражении. Интерес к копченой рыбе снизился на 4%, слабосоленой — на 3%. Согласно «Нильсен», ассортимент рыбы в сетях в 2025 году сократился на 4,4%.

