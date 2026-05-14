Свердловский главэндокринолог поддержала запрет продаж газировки и чипсов детям

Идею запретить продавать газировку и чипсы детям и подросткам до 18 лет в РФ поддержала главный эндокринолог Минздрава Свердловской области Светлана Замотаева. В эфире ОТВ она назвала эти продукты «самой вредной едой на Земле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По ее словам, из-за фастфуда в организме происходит дисбаланс эндокринной системы, его употребление также может привести к раннему развитию ожирения. Кроме того, из-за неправильных пищевых привычек в Свердловской области растет количество пациентов с диабетом II типа, при этом увеличивается количество молодых с этим диагнозом.

«Фастфуд мы запрещаем, потому что сочетание глютена и жира в огромном количестве в этих продуктах приводит к очень большому дисбалансу эндокринной системы, раннему развитию ожирения. Это детское ожирение, с которым еще сложнее работать, чем со взрослыми пациентами»,— сказала Светлана Замотаева.

По данным исследовательской компании NTech, продажи классических картофельных чипсов снизились на 1% в 2025 году, при этом в деньгах продажи выросли на 13%.

Ирина Пичурина