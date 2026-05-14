Шойгу обвинил Запад в заморозке принадлежащих России и еще семи странам $600 млрд

Запад заморозил почти $600 млрд, которые принадлежат России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, Северной Корее, Афганистану и Ливии. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

По словам господина Шойгу, в 2022 году бывший президент США Джо Байден выплатил из этих денег компенсации семьям жертв терактов 11 сентября на сумму $3,5 млрд. Еще $3,5 млрд США перевели в фонд для гуманитарной помощи афганцам, добавил господин Шойгу.

«Деньги украдены… По нашим самым скромным оценкам, всего западники заморозили порядка $590 млрд»,— уточнил Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей профильных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Теперь руководители всех стран, убежден секретарь российского Совбеза, сделают правильные выводы, по поводу хранения национальных сбережений на Западе.

Отдельно Сергей Шойгу рассказал об экономической ситуации в Афганистане. «Порядка 4 млн человек по-прежнему вовлечены в выращивание наркокультур»,— подчеркнул секретарь Совбеза. Он указал на серьезную нехватку финансовых ресурсов, чтобы нормализовать хозяйственную жизнь страны. Одной из причин кризиса господин Шойгу назвал блокировку афганских активов в США, Британии и Германии. Общий объем замороженных средств, по его словам, составляет около $10 млрд.

В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в США заблокированы чуть меньше $5 млрд российских активов. По словам господина Пескова, средства планировалось вложить в гуманитарную помощь жителям Донецкой народной республики после окончания специальной военной операции на Украине.