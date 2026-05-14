Налоговые поступления в Калининградской области выросли почти на 38% за год

В 2025 году объем налоговых и неналоговых поступлений в Калининградской области достиг 257,3 млрд рублей. Это на 70,3 млрд рублей больше, чем годом ранее — рост составил 37,6%. Такие данные приводит Калининградстат.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Налоговые поступления в Калининградской области за год увеличились почти на 38%

Из общей суммы 112,1 млрд рублей направили в консолидированный бюджет региона. Основным источником поступлений стал налог на добавленную стоимость. Сборы по НДС выросли более чем в два раза — до 81,8 млрд рублей. Его доля в общей структуре доходов увеличилась с 20,5% до 31,8%. При этом весь объем НДС поступает в федеральный бюджет и напрямую не пополняет региональную казну.

Второе место по объему поступлений занял налог на доходы физических лиц. В 2025 году сборы НДФЛ выросли на 8,4% и составили 57,5 млрд рублей. Однако доля этого налога в общей структуре доходов снизилась до 22,3% против примерно 28% в 2023–2024 годах.

Заметный рост показал и налог на прибыль организаций. Поступления увеличились на 62,2%, достигнув 45,6 млрд рублей. Из этой суммы 23,3 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет области — это чуть более половины всех сборов по данному налогу. Как правило, рост поступлений по налогу на прибыль свидетельствует об улучшении финансовых показателей компаний.

Доходы от имущественных налогов увеличились на 10,6% — до 13,4 млрд рублей. Эти средства полностью поступают в региональный бюджет. По категории «прочие доходы», куда входят транспортный и земельный налоги, объем поступлений вырос на 18,3% и составил 40 млрд рублей. Из них 21,3 млрд рублей направили в бюджет области.

При этом по ряду направлений зафиксировано снижение. Поступления от акцизов сократились на 7,2% — до 11,4 млрд рублей. Однако перечисления акцизов в консолидированный бюджет региона, напротив, выросли на 5,2% и достигли 269,2 млн рублей. Их доля в доходах областного бюджета составила 4,4%. Платежи за пользование природными ресурсами снизились на 18%, до 7,6 млрд рублей.

Матвей Николаев