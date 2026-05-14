Мосбиржа с 19 мая начнет торги фьючерсом на индекс RUONIA

С 19 мая на Московской бирже (MOEX: MOEX) станут доступны торги фьючерсами на индекс RUONIA (Ruble Overnight Index Average), сообщила пресс-служба площадки. Новый инструмент, по данным Мосбиржи, расширит возможности по реализации стратегий, связанных с динамикой рублевых ставок.

RUONIA — это эталонная процентная ставка межбанковского рынка, по которой кредитные организации дают друг другу в долг без залога на один день, то есть овернайт.

Инвесторы получат доступ к контрактам с исполнением в сентябре и декабре 2026 года, а также в марте и июне 2027 года. Параметры нового инструмента следующие:

Базовый актив — индекс RUONIA — рассчитывает и публикует Банк России;

Код контракта — RUONIA (кратко — RF);

Шаг цены — 0,0001 пункта;

Стоимость шага цены — 1 руб.

Индекс RUONIA отражает накопленную стоимость 1 руб., капитализированного по ставке RUONIA с первого дня расчета, то есть 11 мая 2010 года. Цена фьючерса на индекс RUONIA будет показывать оценку рынком значения индекса на дату истечения срока контракта.

Новый контракт, поясняет площадка, позволит частным и институциональным инвесторам открывать позиции на будущую динамику индекса RUONIA, хеджировать процентный риск портфелей ценных бумаг и прочих активов, подверженных процентному риску. Фьючерс на индекс RUONIA можно будет использовать для операций между инструментами денежного, долгого и срочного рынков.

«По мере увеличения ликвидности фьючерса он может в перспективе стать дополнительным ориентиром для инвесторов, демонстрирующим ожидания рынка в отношении процентной ставки»,— прокомментировала управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

Накануне ВЕБ.РФ впервые разместил облигации на 150 млрд руб. с привязкой к индексу RUONIA. По итогам сбора заявок спрос заметно превысил предложение, что позволило эмитенту вдвое увеличить объем размещения, рассказали источники «Ъ» на долговом рынке.

