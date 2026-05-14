Дело сына экс-главы Верховного суда Адыгеи передали в Волжский горсуд

Волжский городской суд рассмотрит иск Росимущества к бывшему экс-главе Прикубанского районного суда Краснодара Рустему Трахову. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность дела, сообщили в пресс-службе инстанции. В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области отметили, что материалы в регион еще не поступили.

Дело Рустема Трахова связано с делом его отца, экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. В 2025 году у него изъяли имущество на 13 млрд руб.

После обращения недвижимости в госдоход Рустем Трахов продолжил ее эксплуатировать. Росимущество потребовало взыскать с него плату за фактическое использование объектов и освободить жилье.

Изначально рассмотрением должен был заниматься Майкопский районный суд. Однако Четвертый кассационный суд передал его в Волжский для объективного разбирательства.

Нина Шевченко