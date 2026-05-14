После ДТП с погибшими на трассе Сургут — Когалым арестовали водителя автобуса

Суд заключил под стражу водителя автобуса после ДТП на трассе Сургут — Когалым, в котором погибли два человека, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Инцидент произошел 10 мая на 48-м км дороги. Водитель автобуса, которого следствие считает виновником аварии, перевозил сотрудников предприятия. В результате ДТП с легковым автомобилем погибли его водитель и пассажир. Еще один пассажир машины получил травмы, также пострадали два пассажира автобуса.

Обвиняемый был задержан правоохранительными органами. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

