Американец Скотт Гордон стал главным тренером «Трактора»

Скотт Гордон назначен на пост главного тренера челябинского «Трактора». Контракт с американским специалистом рассчитан на один сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«По Скотту Гордону у нас изначально была только положительная обратная связь — как от североамериканских коллег, так и хоккеистов, с которыми ему приходилось взаимодействовать. Все отмечали его высокую организованность и культуру в построении ключевых командных процессов: быта, тренировок, подготовки к матчам и отношений с коллективом»,— приводит пресс-служба слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова.

Последним местом работы 63-летнего Скотта Гордона была команда Главной юниорской хоккейной лиги США «Ватерлоо Блэк Хокс». Также он руководил клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» и исполнял обязанности главного тренера «Филадельфия Флайерс». Кроме того, специалист входил в штаб сборной США на Олимпиаде 2010 года, где команда взяла серебро. Также он возглавлял сборную на чемпионате мира 2011.

На посту главного тренера «Трактора» Скотт Гордон сменил Евгения Корешкова. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ челябинцы заняли шестое место в Восточной конференции. В play-off команда не смогла пробиться дальше первого раунда, уступив в серии до четырех побед казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:4.

Таисия Орлова