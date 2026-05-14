Шойгу назвал условия для завершения СВО

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о неизменности позиции Москвы по вопросу урегулирования украинского конфликта. По его словам, российская сторона никогда не отказывалась от дипломатического пути, но конфликт не может быть завершен, пока не будут устранены его первопричины.

«Устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин», — сказал господин Шойгу на встрече секретарей Советов безопасности стран-участниц ШОС в Бишкеке.

Бывший министр обороны подчеркнул, что «Россия не отказывается от политико-дипломатических методов, в том числе от конструктивного посредничества других государств». Однако украинская сторона «раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться» из-за «лицемерной поддержки» со стороны Запада. Последний, как считает господин Шойгу, намеренно затягивает конфликт.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Украине следует вернуться к «внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам».