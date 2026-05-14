В Приангарье выросло число подтопленных паводком участков и домов

К утру 14 мая в Катангском и Усть-Кутском районах Иркутской области количество подтопленных из-за паводка приусадебных участков и домов выросло до 174 и 54 соответственно. В подтопленных домах проживает 91 человек, в том числе шесть детей, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Как сообщало накануне региональное ГУ МЧС России, в зоне затопления оказалось семь населенных пунктов, там организовано круглосуточное дежурство спасателей, жителей информируют о возможной эвакуации.

Ведомство до 15 мая продлило прогноз о формировании максимальных уровней воды на реке Нижняя Тунгуска в районе сел Подволошино и Преображенка. На реках Непа, Лена и Бирюса максимальный уровень превышения неблагоприятных отметок сохранится до конца дня 14 мая.

Влад Никифоров, Иркутск