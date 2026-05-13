Более 50 домов и 150 участков подтоплено на севере Иркутской области

В Катангском и Усть-Кутском районах Иркутской области из-за паводка подтоплены 51 жилой дом, 152 приусадебных участка, а также три социальных объекта. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, в зону затопления попало семь населенных пунктов, там организовано круглосуточное дежурство спасателей, жителей информируют о возможной эвакуации.

На реке Непа в селе Токма подтоплены 18 домов, столько же участков и два соцобъекта, местных жителей переселили в пункт временного размещения. В селах Ика и Бур подтоплено семь домов и семь участков. На реке Нижняя Тунгуска в селе Подволошино подтоплено 22 дома, 84 участка, в селе Преображенка — три дома и 34 участка, в населенном пункте Ерема — один дом и два участка. На реке Кута подтоплены семь приусадебных участков.

По прогнозам ведомства, высокий уровень воды сохранится на севере региона минимум до 14 мая. При этом на реках Нижняя Тунгуска, Непа, Лена и Бирюса уровень воды будет превышать неблагоприятные отметки. Утром 12 мая в шести населенных пунктах Катангского и Усть-Кутского районов было подтоплено 112 приусадебных участков и 35 домов, в которых проживает 51 человек.

Влад Никифоров, Иркутск