Прощание с Владимиром Молчановым пройдет 15 мая в Москве

Гражданская панихида по телеведущему, автору программы «До и после полуночи» Владимиру Молчанову пройдет 15 мая в Церкви Космы и Дамиана в Шубине. Об этом сообщил «Ъ» журналист и его друг Юрий Рост. Владимир Молчанов умер 13 мая. Ему было 75 лет.

Карьера Владимира Молчанова началась в Агентстве печати «Новости», где он долгое время работал корреспондентом в Нидерландах. В 1987 году журналист пришел на Центральное телевидение. Господин Молчанов стал одним из первых ведущих программы «Время», кто не был профессиональным диктором — он окончил филологический факультет факультет МГУ.

В последние годы журналист занимался проектами о культуре. Кроме того, господин Молчанов вел мастерскую на факультете журналистики института телевидения и радиовещания «Останкино».

Мария Барановская