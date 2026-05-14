Двоих крымчан обвинили в пособничестве украинской армии

Полиция задержала двух жителей Крыма по обвинению в пособничестве украинской армии. Они передавали секретную информацию о российских военных, ПВО и участниках территориальной обороны, сообщили в центре общественных связей ФСБ России. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о государственной измене.

По данным правоохранителей, житель Красноперекопского района полуострова передавал через Telegram представителям ГУР Минобороны Украины координаты о местах дислокации объектов вооруженных сил РФ, их фото и видео. Второй подозреваемый из Симферополя сообщал пограничной службе Украины персональные данные участников территориальной обороны Крымского полуострова, а также сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах ВС РФ, в том числе о местоположении ЗРК С-400.

Ранее жителя Севастополя Руслана Черного-Швеца приговорили к 18 годам лишения свободы по обвинению в госизмене за передачу СБУ секретной развединформации о подразделениях и объектах российской армии, а также в хранении взрывчатки. Осужденный был завербован бывшим сослуживцем Сергеем Лихомановым, которого также завербовал кадровый сотрудник СБУ.

Александр Дремлюгин, Симферополь