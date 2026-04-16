Севастополец получил 18 лет колонии строгого режима за госизмену

Жителя Севастополя приговорили к 18 годам лишения свободы за передачу секретных данных украинским спецслужбам и хранение взрывчатки. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю. Согласно материалам дела, севастопольца Руслана Черного-Швеца задержали сотрудники ФСБ в конце 2023 года. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Черный-Швец

Руслан Черный-Швец

По версии следствия, мужчина, ранее служивший в вооруженных силах Украины, был завербован бывшим сослуживцем Сергеем Лихомановым, которого, в свою очередь, завербовал кадровый сотрудник СБУ. В ноябре 2023 года они вместе собирали и передавали куратору разведывательную информацию о подразделениях и объектах российской армии.

Помимо этого, Сергей Лихоманов готовился подорвать железнодорожный мост через реку Бельбек. Руслан Черный-Швец помогал ему. После задержания у него дома обнаружили два брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой более 1 кг, радиоуправляемое исполнительное устройство и электродетонатор.

Севастопольский городской суд с учетом назначенного ранее наказания по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафовал на 330 тыс. руб.

Его бывший сослуживец Сергей Лихоманов был приговорен Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону в октябре прошлого года к 15 годам в колонии строгого режима и штрафу в 50 тыс. руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь