Финуправляющая Блиновской потребовала более 60 млн руб. от рыбной компании блогера

Финансовый управляющий блогера Елены Блиновской — Мария Ознобихина — потребовала взыскать с ее вологодского бизнеса по разведению рыбы ООО «Аквакультура» более 60 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Госпожа Ознобихина направила в Арбитражный суд Москвы заявление об оспаривании сделок за 2018-2021 годы, в том числе десяти договоров займа, двух соглашений об уступке прав и соглашения о предоставлении финансовой помощи. Последствия недействительности сделок финуправляющая просит применить в виде взыскания денег с «Аквакультуры» в конкурсную массу Блиновской. Заявление подано накануне, рассматривать его еще не начали.

Ранее суды двух инстанций включили в конкурсную массу Елены Блиновской имущество «Аквакультуры». Изъяты 10 земельных участков и четыре здания в Вологодской области, а также техника компании, включая автомобили и лодки. Как постановил суд, блогер вкладывала в компанию деньги, полученные с марафонов. По данным следствия, Блиновская предоставила «Аквакультуре» в виде безвозвратных займов через технические фирмы более 200 млн руб.

В марте 2025 года Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. По версии следствия, «королева марафонов» легализовала свыше 700 млн руб. Ее также обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 млн руб. Суд не стал выносить приговор по этой статье из-за истечения срока давности. С блогера взыскали в доход государства арестованное имущество и удовлетворили иск прокуратуры на 587 млн руб.