Юлия Савичева объявлена хедлайнером Ural Music Night в Екатеринбурге

Певица Юлия Савичева объявлена одним из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night, который пройдет 19 июня в Екатеринбурге. Она выступит на сцене «Мотив» на Плотинке, сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Юлия Савичева

На концерте прозвучат песни «Высоко», «Если в сердце живет любовь», «Прости за любовь» и «Осторожно». «Юлия Савичева — одна из самых узнаваемых российских поп-исполнительниц, которую любят за искренность, сильный вокал и эмоциональную честность в песнях. Ее выступления это всегда сочетание драйва, внутренней силы и песен, которые давно стали частью личной истории для многих слушателей»,— отметили организаторы.

Программа «Уральская ночь музыки-2026» посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди других хедлайнеров — группы «Чайф», «Сова», «Ягода», «СмешBand», Pizza и NLO.

Ирина Пичурина