Дочь экс-мэра Самары этапируют в облсуд на процесс по делу об убийстве родителей

Самарский областной суд приступит к рассмотрению уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. На первое заседание для участия в процессе в качестве потерпевшей будет этапирована дочь погибших Людмила Тархова, отбывающая наказание в ИК-15 по другому приговору. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В убийстве Виктора и Натальи Тарховых обвиняется их внучка Екатерина

Людмила Тархова с декабря 2022 года находится в колонии за вымогательство 200 млн рублей у вице-спикера Самарской губернской думы Александра Милеева — она получила семь лет заключения.

В организации и совершении убийства Виктора и Натальи Тарховых обвиняются внучка погибших Екатерина Тархова, а также Дмитрий и Светлана Метревели. Последние двое скрылись за рубежом и объявлены в международный розыск. Екатерине Тарховой, которой также вменяют кражи, мошенничество и надругательство над телами умерших, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Еще одна фигурантка — 79-летняя Таисия Киселева (мать Светланы и бабушка Дмитрия) — обвиняется в помощи с незаконной продажей похищенного автомобиля Натальи Тарховой, ей грозит до семи лет колонии.

Всего в рамках процесса суд намерен допросить 79 свидетелей, девять специалистов и одного эксперта, а также еще восемь человек со стороны защиты. Заседания назначены на 21 и 22 мая.

