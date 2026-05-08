Уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары направлено в суд

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 31-летней Екатерины Тарховой и 79-летней Таисии Киселевой. В зависимости от роли каждой они обвиняются в убийстве, надругательстве над трупами, махинациях с документами и кражах, совершенных в отношении экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Двое подельников Светлана и Дмитрий Метревели, чьи дела выделены в отдельное производство, объявлены в международный розыск. Об этом сообщает надзорное ведомство.

В убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи обвиняется их внучка Екатерина

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Следственные органы СУ СКР по Самарской области собрали достаточно доказательств, и в ближайшее время материалы дела передадут на рассмотрение в Самарский областной суд.

По версии следствия, преступления совершались с ноября 2024 по январь 2025 года. Организатор, 31-летняя Екатерина Тархова, вместе с двумя сообщниками решила убить своих родных дедушку и бабушку. В качестве способа умерщвления злоумышленники выбрали отравление.

После гибели пожилых супругов обвиняемая и один из ее сообщников, Дмитрий Метревели, с помощью азота заморозили тела, расчленили их, а останки разложили по мешкам и разбросали по мусорным контейнерам.

В дальнейшем, как установлено прокуратурой, члены организованной группы похитили имущество погибших (одежду, ювелирные украшения), а также по поддельным документам сняли с банковских счетов жертв дивиденды по акциям. При содействии 79-летней Таисии Киселевой, которая проходит по делу о краже в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), был продан автомобиль Натальи Тарховой. Общая стоимость похищенного и уничтоженного имущества превысила 3 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Самарский областной суд.

Георгий Портнов