Экс-сотрудник администрации Октябрьского района Самары попал в реестр уволенных за коррупцию

Антон Чегодаев, ранее занимавший пост начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Самары, включен в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Соответствующие сведения размещены на сайте «Госслужба».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В феврале 2026 года экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела о получении взятки с вымогательством от продавца продуктов питания. За 37 тыс. рублей он обещал не препятствовать нелегальной торговле предпринимателя. Задержанию Антона Чегодаева предшествовали обыски в районной администрации, в ходе которых силовики изъяли документы и служебные телефоны сотрудников.

Георгий Портнов